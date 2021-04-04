"الزراعة": التفتيش على 277 مركز بيع وتداول الادوية واللقاحات البيطرية

في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لمديريات الطب البيطري بالمحافظات، بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.





حيث قامت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حمله مكبرة في 12 محافظة وهي (الشرقية، كفر الشيخ، الغربية، القليوبية، المنوفية، بنى سويف، الدقهلية، الإسكندرية، البحيرة) حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 277 مركز لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر مارس وتم رصد 119 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وقد تم اصدار (15) قرار إداري لأغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد (97) منشأة بيطرية بمحافظات: (الشرقية- المنوفية – الدقهلية – بنى سويف – الغربية - الدقهلية)، تم عمل (7) محاضر (جنح) بمحافظتي القليوبية وكفر الشيخ وعدد (7) محاضر إدارية بمحافظات: الشرقية – الغربية – البحيرة.





تم تنفيذ قرارات الاغلاق لعدد (8) مركز بيطري مخالف بمحافظات: بنى سويف – الغربية – الدقهلية.

ومن جهته أكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ان الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات سواء مستوردة او المنتجة محليا، و كذلك تتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.