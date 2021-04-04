Advertisements

مدرب المريخ السوداني ينصح صلاح بالبقاء مع ليفربول

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

كشف الإنجليزي لي كلارك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المريخ السوداني، أنه يعرف اللاعبين المصريين المحترفين فى الدوري الإنجليزي.

 

وأكد لي كلارك في تصريحات عبر برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "محمد صلاح أشهر محترفين مصري فى الدوري الإنجليزي والعالم٬ وأعرف ميدو من قبل وحاليا تريزيجيه والنني والمحمدي".

 

وأضاف: "محمد صلاح لاعب عالمي ومنذ قدومه إلى ليفربول وهو لاعب استثنائي وصنع التاريخ مع الريدز خلال السنوات الأخيرة".

 

وتابع: "نصيحتي لصلاح بالبقاء مع ليفربول لأنه نادي تاريخي والجماهير تعشقه ومن الممكن أن يصنع تاريخ أسطوري مع الريدز".

أخبار تهمك

لوكاكو يحدد شروطه للانتقال إلى برشلونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم ملف تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعة و 23 دقيقة

رايولا يحدد 5 شروط لانتقال هالاند إلى برشلونة وليس ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ حوالي 6 ساعات

الخميس.. زاهى حواس يعلن عن كشف أثرى مهم بالأقصر

منذ أقل من ساعتين

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 22 ساعة

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة سعيدة لكهربا في الأهلي برغبة موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة قبل مواجهة بلد الوليد

منذ أقل من نصف ساعة

شاهد أهدف مباراة بيراميدز والرجاء البيضاوي المغربي 2-0

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يتحرك لخطف صفقة مدوية من أنياب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

لوكاكو يحدد شروطه للانتقال إلى برشلونة

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

09:11 م

الخميس.. زاهى حواس يعلن عن كشف أثرى مهم بالأقصر

10:32 م

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

08:09 م

الزمالك يتحرك لخطف صفقة مدوية من أنياب الأهلي

10:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون