مدرب المريخ السوداني ينصح صلاح بالبقاء مع ليفربول

كشف الإنجليزي لي كلارك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المريخ السوداني، أنه يعرف اللاعبين المصريين المحترفين فى الدوري الإنجليزي.

وأكد لي كلارك في تصريحات عبر برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "محمد صلاح أشهر محترفين مصري فى الدوري الإنجليزي والعالم٬ وأعرف ميدو من قبل وحاليا تريزيجيه والنني والمحمدي".

وأضاف: "محمد صلاح لاعب عالمي ومنذ قدومه إلى ليفربول وهو لاعب استثنائي وصنع التاريخ مع الريدز خلال السنوات الأخيرة".

وتابع: "نصيحتي لصلاح بالبقاء مع ليفربول لأنه نادي تاريخي والجماهير تعشقه ومن الممكن أن يصنع تاريخ أسطوري مع الريدز".