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اتحاد الصناعات: مدينة الأدوية ستغطي استهلاك السوق المصري من العقاقير

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:11 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال محمد البهي، عضو غرفة الدواء باتحاد الصناعات، إن مدينة الأدوية تمثل نقلة نوعية في تاريخ صناعة الدواء في مصر، مشيرًا إلى أنها مدينة مجهزة ومتكاملة بأحدث التكنولوجيا.

وأضاف "البهي"، في لقائه عبر تطبيق سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن هذه المدينة سوف تعمل على تغطية استهلاك مصر من الدواء.

وتابع: "ستتيح هذه المدينة إمكانية تصنيع أدوية غالبا كان يتم استيرادها من الخارج وهو ما يؤثر تأثير إيجابي على المواطن المصري لأن الأدوية المستوردة عادة ما تكون سعرها من 8 إلى 10 أضعاف سعر الدواء المصري".

وفي ذات السياق علق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، على افتتاح الرئيس مدينة صناعة الدواء، قائلًا: "هذه المدنية تساعد على تصدير الدواء المصري لإفريقيا، والشر ق الأوسط بتكلفة أقل من الخارج، معقبًا: "ما يحدث اليوم من أنشاء مدينة للأدوية سيجل في التاريخ".

وتابع "عوف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن الرئيس السيسي أعطى أوامر بأعداد مصانع خاصة بصناعة الأدوية الخاصة بالأوام، والأدوية التي تستورد في الخارج بالشراكة مع شركات أجنبية، للتغلب على احتكار صناعة بعض الأدوية في الخارج.

وافتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، والتي تعد من بين أحد أهم الأحلام القومية التي سعت الدولة المصرية للدخول فيها بقوة، بهدف ضبط سوق الدواء والعمل على مواجهة نقص الادوية، وكذلك السعي للتصدير، بالعمل وفق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة.

وتقام المدينة على مساحة 180 ألف متر، واستغرق تنفيذ المرحلة الأولى منها من عامين ونصف إلى 3 أعوام، حيث يعد قطاعا الصناعات الدوائية واحدا من أقدم وأهم الصناعات في مصر.

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