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وزير التموين: نستهلك 16 مليون طن قمح سنويا.. ولدينا اكتفاء ذاتي 55%

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:50 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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هنأ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، المصريين باقتراب حلول شهر رمضان، مؤكدا أن البلاد لن تشهد أي أزمات في السلع خلال الشهر الكريم.
وأشار "المصيلحي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الدولة لديها احتياطي جيد من السلع، لافتا إلى أن الدولة توجهت لإنشاء عدد من المشروعات التي ساهمت في زيادة حجم المخزون الاستراتيجي من السلع مثل صوامع القمح.
واوضح أن مصر تستهلك 16 مليون طن من القمح سنويا، يتم استخدام 9 مليون طن منهم لإنتاج الخبز التمويني، منوها بأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من القمح بنسبة 55%، وهو أمر ممتاز.

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