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طارق سليمان: شريف إكرامي تسبب في تغيير اتجاه كرة هدف الرجاء إلى مرمى بيراميدز

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
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أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي الأسبق، أن تمركز شريف إكرامي ورؤيته كانت جيدة ببداية هدف الرجاء الأول أمام بيراميدز.

وقال طارق خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "شريف إكرامي قام بكل شئ جيد بإستثناء التعامل مع الكرة كان هناك خطأ وتسرع وهذا سبب دخول الهدف بهذا الشكل".

وأكمل: "كان يجب أن يؤمن القائم ويترك الكرة تمر خارج الملعب، لكنه تسبب في تغيير اتجاه الكرة إلى مرمى بيراميدز".

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