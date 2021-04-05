مخرج "مش هنفرح بيكي" لـ"الفجر الفني": لازم أي بنت يكون عندها أمل.. ومفيش أحسن من جومانا مراد لتجسيد الدور (حوار)













ناقشت حكاية "مش هنفرح بيكي"، ضمن مسلسل "زي القمر"، قضية مهمة للمرأة، وهى تأخر الفتاة عن الزواج ونظرة المجتمع لها، وكان هدف هذه الحكاية توصيل عدة رسائل إلى المجتمع.وأجرى "الفجر الفني" حوارًا خاصًا مع مخرج العمل محمد حماقي، ليكشف لنا الرسالة التى حرصت الحكاية على إرسالها للجمهور، سبب اختياره للنجمة جومانا مراد لتجسيد الدور، رأيه فى فكرة الخمس حلقات.فى البداية تحدث مخرج العمل محمد حماقي، عن سبب حماسه لإخراج حكاية "مش هنفرح بيكي"، حيث أوضح أن الورق كان السبب الرئيسى الذي حفزه لخوض هذه التجربة، مضيفاً أن وجود المنتجة مها سليم كان أيضًا دافعاً له فى هذا العمل، لما ظهر عليها من حماس لفكرة الحكايات.وعن سبب اختياره للنجمة السورية جومانا مراد، لتكون بطلة العمل، أشار إلى أن جومانا مراد ممثلة محترفة وتحب عملها وتجيد إتقان الشخصية ولها إحساس عالى، معبراً عن سعادته بالتعاون معها، حيث قال: "مفيش أحسن من جومانا للدور وأتمني تكرار التجربة مرة أخرى معها".وفيما يخص الهدف الرئيسى للحكاية، أشار إلى أن "مش هنفرح بيكي"، توصل رسالة معينة للمجتمع وهي عدم التدخل فى خصوصيات الغير، لأن ذلك يسبب له أضرار نفسية لا أحد يشعر بها غير الشخص نفسه.كما أعرب عن سعادته الشديدة بردود أفعال الجمهور الإيجابية على الحكاية، موضحاً أن من أبرز التعليقات التى لفتت انتباهه وجعلته يشعر بنجاح العمل تعليقات المشاهدين الذين تفاعلوا مع شخصية البطلة وقدموا لها النصائح باعتبارها صديقة لهم، كما أن البعض شعر بأن هذه الحكاية هى حكايته هو أو حكاية شخص يعرفه.كما أوضح أن فكرة الخمس حلقات، أشبه بالفيلم السينمائي، حيث إنها تناقش القضية وترسل الهدف دون تطويل أو تمديد فى الحكاية، وأن هذا الايقاع السريع يواكب عصرنا حالياً.وفى نهاية حديثه، حرص على توصيل رسالة لكل فتاة تعاني من التأخر فى الزواج، حيث قال"لا تفقدي الأمل مهما طالت السنوات فمن المؤكد سيأتي الشخص المناسب الذى تنتظريه".