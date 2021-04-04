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بنى سويف يطالب اتحاد اليد بإعادة مباراة اسوان

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:51 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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تقدم مجلس إدارة نادى بنى سويف برئاسة على سليم ، بشكوى رسمية للاتحاد المصرى لكرة اليد للمطالبة بإعادة مباراة الفريق السويفى أمام اسوان لوجود أخطاء تحكيم فادحة حسب وجهة نظرة النادي السويفي .

وكان بنى سويف قد شارك الدورة من أجل البقاء بالدوري الممتاز، مع فرق اتحاد الشرطة وقارون وأسوان وهى الدورة التى من خلال تحدد الفرق المستمرة بالدورى الممتاز والثنائى الهابط للدرجة الأولى .
وتضمنت المذكرة التى تقدم بها بنى سويف اسطوانة مدمجة بالحالات التحكيمية التى أدت إلى انتهاء المباراة بالتعادل 19/19 حيث شهدت المباراة قبل انتهاءها ب 6 ثوانى .

زكان بنى سويف متقدما على اسوان بنتيجة 19/18 وشهد اللقاء قيام حكم اللقاء باحتساب رمية حرة لصالح اسوان وتواجد احد لاعبي اسوان داخل منطقة الـ ( 6 ) متر والرغم من الخطأ قام حكم اللقاء بالسماح باداء الرمية الحرة والتى من خلالها احتسب رمية ( 7 ) متر والتى أدت إلى تعادل اسوان أمام بنى سويف وهبوط الفريق السويفى إلى الدرجة الأولى .

ويعوّل مسوؤلى بنى سويف والجهاز الفنى واللاعبين وجماهير الفريق على حرص الاتحاد المصرى لكرة اليد على إرساء العدالة بكافة المسابقات .
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