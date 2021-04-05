أسعار الذهب اليوم الإثنين 5-4-2021

استقرت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الإثنين 5 أبريل 2021، وجاءت الأسعار اليوم في سوق الصاغة خلال بداية أول تعاملات الأسبوع اليوم على النحو التالي:





أسعار الذهب اليوم:





سعر عيار 21 نحو 757 جنيهًا





سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 648.9 جنيه





سعر عيار 24 نحو 865.2 جنيه





سعر الجنيه الذهب 6056 جنيهًا.





أسعار الذهب عالميا :









وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1713.55 دولار للأوقية (الأونصة).