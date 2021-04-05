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أسعار الذهب اليوم الإثنين 5-4-2021
الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:00 ص
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استقرت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الإثنين 5 أبريل 2021، وجاءت الأسعار اليوم في سوق الصاغة خلال بداية أول تعاملات الأسبوع اليوم على النحو التالي:
أسعار الذهب اليوم:
سعر عيار 21 نحو 757 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 648.9 جنيه
سعر عيار 24 نحو 865.2 جنيه
سعر الجنيه الذهب 6056 جنيهًا.
أسعار الذهب عالميا :
وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1713.55 دولار للأوقية (الأونصة).
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