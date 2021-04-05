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لمواجهة كورونا.. أغذية تضاف للوجبات الصحية لتقوية المناعة (انفوجراف)

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:13 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
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يشكل الجهاز المناعي خط الدفاع الأول لمحاربة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لذلك تمثل الأغذية التي تعزز المناعة أحد أبرز الاستراتيجيات الفعالة لمكافحة العدوى.

ويعتبر الاعتناء بالصحة عبر تناول الأطعمة التي تقوي جهاز المناعة، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة الواقية والحفاظ على النظافة الشخصية من أبرز الخطوات لمواجهة الفيروس.

كما ينصح خبراء الأغذية أيضا بتناول الأغذية الطبيعية الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تقوي جهاز المناعة، للاستغناء عن شراء وتناول المكملات الغذائية التي تتمثل في صورة أدوية.

وفي هذا الصدد نشرت وزارة الصحة والسكان، منشور توعوي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن الأغذية التي يمكن إضافتها إلى الوجبات الصحية لتقوية المناعة كالآتي:

_ فيتامين (سي)

وتأتي الأغذية الغنية بفيتامين (سي)، على رأس الأطعمة التي تقوي المناعة، وأبرزها الموالح كالبرتقال واليوسفي والليمون، بالإضافة إلى الجوافة والفراولة والفلفل الحلو الملون، وبعض الخضروات مثل البروكلي والسبانخ.

_ فيتامين،(أ)

من الأطعمة الغنية بفيتامين (أ)، الجزر، والبطاطا الحلوة، والطماطم، والكبدة، والمانجو، بالإضافة إلى الخضروات الورقية الداكنة، مثل الجرجير والسبانخ.

_ فيتامين (د)

للحصول على فيتامين (د)، ينصح الخبراء بالاهتمام بالتعرض لأشعة الشمس يوميا من 10-15 دقيقة، لأن ذلك يساعد على تكوين فيتامين(د) في الجسم ما يقوي المناعة، ويساعد في الحفاظ على صحة العظام. 

كما ينصح بتناول أطعمة كالجبن وكبد البقر وصفار البيض، والأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل.

_ الزنك

تعتبر اللحوم الحمراء بأنواعها من الأغذية الغنية بالزنك الذي يقوي جهاز المناعة، لكن ينصح بعدم الإكثار من اللحوم.
لمواجهة كورونا.. أغذية تضاف للوجبات الصحية لتقوية المناعة (انفوجراف)
لمواجهة كورونا.. أغذية تضاف للوجبات الصحية لتقوية المناعة (انفوجراف)

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