Advertisements
"الآثار" تبين كيفية عرض المومياوات بالمتحف القومي للحضارة (فيديو)
الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:35 ص
شيماء حسن
Advertisements
قال مختار الكسباني، مستشار وزير الآثار وعضو لجنة سيناريو العرض المتحفي بمتحف الحضارة، في تعليقه على حفل نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة، مبروك لمصر كلها هذه الاحتفالية الضخمة.
وأضاف "الكسباني"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "لأول مرة يشوفوا ملوكهم وكل ملك من هؤلاء الملوك له حكاية وحدوتة وله إسهاماته في بناء الحضارة الإنسانية على مستوى العالم".
وتابع: "سيتم عرض مجموعات لأول مرة تتعلق بأدوات جراحة العيون والساعات المائية وساعات الظل والساعات المائية لمعرفة الوقت والعمليات التي كانت تتم".
واستطرد: "سيتم وضع المومياوات في مواد تمنع أي تلف ووسائل تقنية حالية تعرض سيرة الملك والأمراض التي مر بها وكيف مات والحالة الصحية له".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements