حصاد مباريات الأسبوع الـ 17 للمجموعة الثالثة للقسم الثالث



فاز فريق مركز شباب سمالوط، علي فريق مركز شباب مغاغه، بهدفين نظيفين، في المباراه التي جمعتهما على ملعب مطاي، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعه عشر لمسابقه دوري القسم الثالث للموسم الكروي 2020\2021.



كما فاز فريق ناصر الفكرية، علي فريق القوصية بهدفين لهدف، في المباراه التي جمعتهما على ملعب ديروط.



وأقيمت بالأمس 4 مباريات، حيث فاز فريق مركز شباب ناصر ملوي، علي فريق مركز شباب الخارجة، بهدفين لهدف، في المباراه التي جمعتهما على ملعب الخارجة.



وفاز فريق بني مزار، علي فريق مركز شباب القيس، بهدف نظيف، في المباراه التي جاءت على ملعب مطاي.



وفاز فريق الوليدية، علي فريق الوادي الجديد، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب الوليدية.



كما فاز فريق نادي ملوي، علي فريق الهنداو، بهدفين لهدف، في المباراه التي شهدها ملعب ناصر ملوي.



وفاز فريق مركز شباب الخارجة، مع فريق الوليدية، بهدف نظيف ، في المباراه التي جاءت على ملعب الخارجة.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- نادي ملوي 37 نقطة

2- مركز شباب ناصر ملوي 34 نقطة

3- ناصر الفكرية 32 نقطة

4- مركز شباب الخارجة 31 نقطة

5 - القوصية 30 نقطة

6- مركز شباب القيس 22نقطة

7- مركز شباب مغاغه 21 نقطة

8- مركز شباب سمالوط 20 نقطة

9- بني مزار 15 نقطة

10- الوادي الجديد 14نقطة

11- الوليدية 13 نقطة

12- الهنداو 12 نقطة