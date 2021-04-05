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مدرب المريخ: الأهلي مرشح للحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:02 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف الإنجليزي لي كلارك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المريخ السوداني، عن الفرق المرشحة من أجل حصد لقب دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

وأكد لي كلارك في تصريحات عبر برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten"٬ أنه لا يوجد فريق مرشح للبطولة بسبب قوة الفرق المنافسة وصعوبة المباريات وتقارب مستوي جميع الفرق من خلال متابعتي خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف: "الأهلي فريق قوي ولديه الخبرات للتويج باللقب الأفريقي العاشر".


وتابع: "أسعي لتطوير الكرة السودانية مع المريخ خلال الفترة المقبلة وأستمتع بتدريب الفريق".

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