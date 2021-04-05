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"القومي لحقوق المرأة": نعيش حرب أهلية في المنازل (فيديو)

الإثنين 05/أبريل/2021 - 02:11 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكدت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المجلس القومي لحقوق المرأة، أن جهاز التعبئة والإحصاء خرج بمؤشرات عن العنف ضد المرأة خطيرة جدًا، مفيدة بأن 46% نسبة العنف ضد الزوجات وأن كل بيتين تتعرض فيه زوجة واحدة لعنف.

وأضافت "أبو القمصان"، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن هذه النسبة تكشف بأن هناك حرب الأهلية بين الزوج والزوجة، قائلة "الطبيعي أن بعد كل يوم عمل تتخذ المرأة منزلها أمان لها، إلا أن الفترة الحالية اصبح المنزل يمثل مكان لتعرض المرأة للعنف".

وأشارت، إلى أن هناك 11% من النساء أجبرن على الزواج و32% تعرضن لعنف بدني، و12% لعنف جنسي، مشددة على أن هذا يدمر الأمان داخل المنزل، ولابد من ربط معدلات الطلاق المرتفعة بنسب العنف ضد المرأة، كما أن العنف ضد الزوجات سبب عدم توازن المكون الجسدي والقوى.

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