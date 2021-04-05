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نقل مباريات الداخلية إلى استاد الجيش بالسويس
الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:06 ص
رأفت أمين
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قررت لجنة مسابقات القسم الثاني الموافقة على طلب نادي الداخلية من أجل نقل مباريات فريق الداخلية إلى استاد السويس الجديد بدلاً من ملعب السكة الحديد.
وكان نادي الداخلية احضر الموافقات اللازمة بإقامة المباريات المتبقية على استاد السويس الجديد بدلا من استاد نادي السكة الحديد.
ويحتل فريق الداخلية قمة المجموعة الثانية برصيد 34 نقطة وكان فريق الداخلية تعادل مع فريق كوكاكولا بدون أهداف في الجولة الماضية.
وتقام مباراة الداخلية مع السكة الحديد بالسويس يوم الجمعة المقبلة، بدلاً من إقامتها بملعب السكة .
ترتيب المجموعة الثانية
1- الداخلية 34 نقطة
2- بورتو 34 نقطة
3- كوكاكولا 32 نقطة
4- الترسانة 31 نقطة
5- منتخب السويس 29 نقطة
6- القناة 28 نقطة
7- المريخ 27 نقطة
8- بتروجت 26 نقطة
9- زد إف سي 25 نقطة
10- النجوم 25 نقطة
11- النصر 24 نقطة
12- جمهورية شبين 22 نقطة
13-السكة الحديد 22 نقطة
14- طنطا 19 نقطة
15- الزرقا 19 نقطة
16- سرس الليان 18 نقطة
وكان نادي الداخلية احضر الموافقات اللازمة بإقامة المباريات المتبقية على استاد السويس الجديد بدلا من استاد نادي السكة الحديد.
ويحتل فريق الداخلية قمة المجموعة الثانية برصيد 34 نقطة وكان فريق الداخلية تعادل مع فريق كوكاكولا بدون أهداف في الجولة الماضية.
وتقام مباراة الداخلية مع السكة الحديد بالسويس يوم الجمعة المقبلة، بدلاً من إقامتها بملعب السكة .
ترتيب المجموعة الثانية
1- الداخلية 34 نقطة
2- بورتو 34 نقطة
3- كوكاكولا 32 نقطة
4- الترسانة 31 نقطة
5- منتخب السويس 29 نقطة
6- القناة 28 نقطة
7- المريخ 27 نقطة
8- بتروجت 26 نقطة
9- زد إف سي 25 نقطة
10- النجوم 25 نقطة
11- النصر 24 نقطة
12- جمهورية شبين 22 نقطة
13-السكة الحديد 22 نقطة
14- طنطا 19 نقطة
15- الزرقا 19 نقطة
16- سرس الليان 18 نقطة
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