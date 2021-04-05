نقل مباريات الداخلية إلى استاد الجيش بالسويس

قررت لجنة مسابقات القسم الثاني الموافقة على طلب نادي الداخلية من أجل نقل مباريات فريق الداخلية إلى استاد السويس الجديد بدلاً من ملعب السكة الحديد.وكان نادي الداخلية احضر الموافقات اللازمة بإقامة المباريات المتبقية على استاد السويس الجديد بدلا من استاد نادي السكة الحديد.ويحتل فريق الداخلية قمة المجموعة الثانية برصيد 34 نقطة وكان فريق الداخلية تعادل مع فريق كوكاكولا بدون أهداف في الجولة الماضية.وتقام مباراة الداخلية مع السكة الحديد بالسويس يوم الجمعة المقبلة، بدلاً من إقامتها بملعب السكة .ترتيب المجموعة الثانية1- الداخلية 34 نقطة2- بورتو 34 نقطة3- كوكاكولا 32 نقطة4- الترسانة 31 نقطة5- منتخب السويس 29 نقطة6- القناة 28 نقطة7- المريخ 27 نقطة8- بتروجت 26 نقطة9- زد إف سي 25 نقطة10- النجوم 25 نقطة11- النصر 24 نقطة12- جمهورية شبين 22 نقطة13-السكة الحديد 22 نقطة14- طنطا 19 نقطة15- الزرقا 19 نقطة16- سرس الليان 18 نقطة