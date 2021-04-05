وزير التعليم يوضح ضوابط التقييم للعام الدراسي الجاري



أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك تعامل شديد في تطبيق الضوابط الصحية التي أعلنت عنه الوزارة، وأن أي كيان سيخالف الضوابط سيتم معاقبته ويتم التعامل معها بشكل عنيف، قائلا: "المدارس اللي هتخفي إصابة حد بكورونا سنتعامل معها بشكل عنيف وقوة".



وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الحضور في المدارس سيكون اختياري في شهر رمضان، وهذه الضوابط تم وضعها منذ بداية الترم، حيث إن الحضور اختياري للطالب وعلى ولي الأمر التوقيع على الإقرار فقط، مشيرًا إلى ان اكتفاء الطالب بالقنوات التعلمية والمنصات اختياري 100%.



وتابع: "تم تنبيه المدارس الدولية والخاصة بإتخاذ هذه الإجراءات والضوابط، حيث إن الحضور في المدارس الدولية لا يزيد عن 3 أيام".

