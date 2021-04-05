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شاهد.. وزير التموين: البلد لم تشهد أي أزمة في السلع منذ استلامي للمنصب
الإثنين 05/أبريل/2021 - 02:37 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن البلاد لم تشهد أزمات في السلع منذ أن توليه حقيبة الوزارة، مرجعا الفضل للرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث إن الرئيس وفر اعتماد للوزارة من البنك المركزي بقيمة 1.8 مليار دولار لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع.
وأشار "المصيلحي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن موسم توريد القمح سيبدأ يوم 15 أبريل القادم، ولأول مرة ندخل الموسم الجديد ويوجد احتياطي من القمح يكفي لمدة 3.6 شهور.
وأضاف وزير التموين، أن مصر حققت اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة تصل إلى 90%، منوها بأن مصر استهلاكها من السكر يعتبر مرتفع نسبيا، لافتا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز.
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