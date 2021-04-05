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وزير الآثار عن نقل المومياوات الملكية: حدث فيه هيبة وفخر لكل مصري

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:07 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على موكب نقل المومياوات الملكية، قائلًا: "الحدث كان فيه هيبة وفخر لكل مصري، واحترام ملوك مصر". 

وتابع "العناني"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء السبت، أن حادث موكب المومياوات كان حدثًا أثريًا سياحيًا، حيث شهد الحدث نقل المومياوات بطريقة علمية إلى المتحف القومي للحضارة، وكان سياحيًا من حيث نقله في حفل أذيع على مستوى العالم، معقبًا: "هذا الحدث من اكبر الحملات الترويجية لمصر، داخلنا كل بيت في العالم بانبهار شديد، وصورة ذهنية إيجابية للغاية" 

وأضاف، أن حادث موكب نقل المومياوات أدى الغرض منه على المستوى العالمي والمحلي، حيث الحفل لم يكن على المسرح بل كان في الشارع، وكان الأغاني وطنية، متابعًا: "مفيش بيت في العالم في أي دولة إلا وشاف هذا الحدث، الحمد لله".

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