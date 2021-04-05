عازفة التيمباني بحفل نقل المومياوات: روح الفراعنة جت عليا (فيديو)

قالت رضوى البحيري، عازفة التيمباني في حفل نقل موكب المومياوات الملكية، إنها لم تكن تتوقع ردود الفعل التي نالتها بعد مشاركتها في هذا الحدث.





وأضافت "رضوى"، في لقائها على فضائية "سي بي سي": "مكنتش عارفة قد إيه الموضوع كبير، وإن إحنا هنعمل كارثة في العالم كله، وأننا رفعنا رأس الست المصرية".





وتابعت " التيمباني آلة غربية، والمايسترو نادر عباسي بيعرف ياخذ من كل آلة ومن كل عازف أقصى حاجة عنده، وأي قعدة في الأوركسترا بيكون لها قدسية".





واستطردت: "سعدت بردود أفعال السوشيال ميديا رغم إني كنت خايفه في البداية، ولكن مش عارفة إيه اللي حصل يبدو أن روح من أرواح لعنة الفراعنة جت عليا ساعتها".



