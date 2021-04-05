Advertisements

السوبرانو أميرة سليم: بكيت بسبب رسائل الإعجاب بأدائي في حفل نقل المومياوات الملكية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:23 ص
بوابة الفجر
Advertisements
قالت السوبرانو أميرة سليم، إن رسائل الإعجاب بأدائها في حفل نقل المومياوات الملكية، كانت مؤثرة للغاية للدرجة التي دفعتها للبكاء


وأشارت  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان بقناة "القاهرة والناس": إلى أن رسائل الإعجاب لم تقتصر على المصريين فقط، حيث تلقت ردود فعل هائلة من كل مكان وبكل اللغات.


واشارت إلى أن المايسترو نادر عباسي قائد أوركسترا الاحتفالية هو من طلب منه المشاركة في الحفل.



أخبار تهمك

رايولا يحدد 5 شروط لانتقال هالاند إلى برشلونة وليس ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة سعيدة لكهربا في الأهلي برغبة موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 22 ساعة

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ حوالي 6 ساعات

لوكاكو يحدد شروطه للانتقال إلى برشلونة

منذ ساعة و نصف

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

الخميس.. زاهى حواس يعلن عن كشف أثرى مهم بالأقصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد أهدف مباراة بيراميدز والرجاء البيضاوي المغربي 2-0

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة قبل مواجهة بلد الوليد

منذ نصف ساعة

الزمالك يتحرك لخطف صفقة مدوية من أنياب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ 5 دقائق

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

لوكاكو يحدد شروطه للانتقال إلى برشلونة

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

12:25 ص

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

09:11 م

الخميس.. زاهى حواس يعلن عن كشف أثرى مهم بالأقصر

10:32 م

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

08:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون