السوبرانو أميرة سليم: بكيت بسبب رسائل الإعجاب بأدائي في حفل نقل المومياوات الملكية

قالت السوبرانو أميرة سليم، إن رسائل الإعجاب بأدائها في حفل نقل المومياوات الملكية، كانت مؤثرة للغاية للدرجة التي دفعتها للبكاء









وأشارت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان بقناة "القاهرة والناس": إلى أن رسائل الإعجاب لم تقتصر على المصريين فقط، حيث تلقت ردود فعل هائلة من كل مكان وبكل اللغات.









واشارت إلى أن المايسترو نادر عباسي قائد أوركسترا الاحتفالية هو من طلب منه المشاركة في الحفل.











