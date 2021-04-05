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وزير الآثار: حفل افتتاح المتحف الكبير هيبقى حاجة تانية خالص

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:29 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، إن حفل افتتاح المتحف الكبير سيكون على مستوى عال للغاية، معقبًا: "حفل افتتاح المتحف المصري الكبير هيبقى حاجة تانية خالص".

وتابع "العناني"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء السبت، أن الوزارة اختارت خلال الفترة الماضية 3 شركات أجنبية لإقامة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، ولكن بعد قيام شركة مصرية بإعداد حفل نقل المومياوات الملكية يتم إعادة الحسابات مرة أخرى، معقبًا: "بعيد حسابتي بصراحة حول حفل افتتاح المصري الكبير". 

وأضاف: "إحنا عندنا الفترة اللي جايه حاجات كتير أوي، الناس بتسأل وبتقول هنعمل إيه لما ننقل قناع توت عنخ آمون من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف المصري الكبير، مش هينفع نعمل حفلة نص نص تاني، إحنا صعبناها على نفسنا".

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