وزير الآثار: حفل افتتاح المتحف الكبير هيبقى حاجة تانية خالص

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، إن حفل افتتاح المتحف الكبير سيكون على مستوى عال للغاية، معقبًا: "حفل افتتاح المتحف المصري الكبير هيبقى حاجة تانية خالص".





وتابع "العناني"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء السبت، أن الوزارة اختارت خلال الفترة الماضية 3 شركات أجنبية لإقامة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، ولكن بعد قيام شركة مصرية بإعداد حفل نقل المومياوات الملكية يتم إعادة الحسابات مرة أخرى، معقبًا: "بعيد حسابتي بصراحة حول حفل افتتاح المصري الكبير".



