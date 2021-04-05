السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر لديها احتياطي من الزيت يكفي لمدة 4 شهور.





وكشف "المصيلحي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أنه فكر في رفع سعر الزيت بقيمة جنيه، وذلك حفاظا على قيمة المخزون، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال له "تقدر تستحمل الجنيه ده".