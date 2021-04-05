Advertisements
السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)
الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:25 ص
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر لديها احتياطي من الزيت يكفي لمدة 4 شهور.
وكشف "المصيلحي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أنه فكر في رفع سعر الزيت بقيمة جنيه، وذلك حفاظا على قيمة المخزون، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال له "تقدر تستحمل الجنيه ده".
وأضاف، "والحمد لله لم نرفع الأسعار ومستحملين"، منوها بأن سعر كيلو اللحم السوداني يصل إلى 85 جنيها، ولم يتغير سعرها منذ 2017.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements