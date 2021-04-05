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قائد أوركسترا حفل موكب المومياوات: اختيار العازفين تم بعناية كبيرة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:39 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال المايسترو نادر عباسي، قائد أوركسترا حفل موكب المومياوات الملكية، إن اختيار العازفين في حفل موكب المومياوات الملكية تم وفقًا للكفاءة، مشيرًا إلى أن جميع المشاركين تم اختيارهم بعناية كبيرة.

وأضاف "عباسي"، في حواره مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "اخترت أحسن عازفين في مصر، وعدد العازفين كانوا في حدود الـ100 عازف". 

وتابع: "تعمدت اختيار عازفات في أماكن ظاهرة من الأوركسترا على الرغم من أن البعض يرى أن إجازتهم كثيرة، ولكن أنا اعتمد في اختيار العازفين على الكفاءة وهن قدمت أدوارهم باحترافية عالية".

وفي تصريحات سابقة قال قائد أوركسترا حفل موكب المومياوات الملكية، إنه لأول مرة يتم تنفيذ أوركسترا لايف مع موكب متحرك على الهواء مباشرة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد في حلقة خاصة لاحتفالية الرحلة الذهبية لنقل المومياوات الملكية، أنه لم يكن يتوقع رد الفعل الرائع من الجماهير لأوركسترا حفل موكب المومياوات الملكية.

وكشف المايسترو نادر عباسي، أن الأوركسترا ضمت 100 عازف خلال حفل موكب المومياوات الملكية فيما كان عدد الكورال 90 شخصا، موضحا أنه تم إخراج حفل أوركسترا بشكل جيد.

وتابع، أن كل شيء كان محسوبًا بالثانية خلال حفل الأوركسترا، موضحا أن هناك حالة تركيز شديدة من جانب المشاركين في الأوركسترا، وتم إخراج عمل فني يشرف مصر، وكان لدى الجميع الحماس لنجاح الحفل.

واستطرد المايسترو نادر عباسي، أن 3 أصوات مصرية مختلفة شاركت في حفل موكب المومياوات الملكية وعبرت عن تاريخ مصر.

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نادر العباسي موكب المومياوات الملكية بوابة الفجر الفجر

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