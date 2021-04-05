مايا مرسي: سعيدة بالوجوه النسائية المشاركة باحتفالية موكب المومياوات

عبرت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها البالغة بسبب الوجوه النسائية التي وصفتها بالمشرفة المشاركة في موكب المومياوات والاحتفالية التي شهدها العالم، قائلة: "أنا بقول ليهم شرفتوا مصر، لأن بنات مصر وسيداتها شرفوا مصر.. عظيمات مصر تصدرن المشهد".





ووجهت "مرسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء السبت، الشكر للمايسترو نادر العباسي قائلة: "أنت سبب كل هذا النجاح والتنسيق، وأنت سبب رئيسي في تصدير الوجوه النسائية بهذا الشكل المشرف لإيمانك الشديد بالمرأة المصرية، ورؤيتك أنها يجب أن تتصدر المشهد في هذه اللحظة التاريخية".



