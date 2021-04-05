الزمالك يكشف حقيقة استقالة اللجنة المؤقتة وتطورات ملف مستحقات اللاعبين













كشف هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن استقالة اللجنة المؤقتة وتشكيل لجنة جديدة.





وأكد هشام إبراهيم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "ما يشغل بالنا في التوقيت الحالي هو مصلحة نادي الزمالك فقط ومباراته الحاسمة أمام تونجيث السنغالي، ولا يوجد أي حديث حول رحيل اللجنة".









وأشار إلى أن اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك لم تُقدم استقالتها حتى الآن، موضحاً أن الإدارة اجتمعت أمس الأحد بشكل طبيعي.



