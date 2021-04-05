Advertisements

الزمالك يكشف حقيقة استقالة اللجنة المؤقتة وتطورات ملف مستحقات اللاعبين

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:31 ص
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
Advertisements



كشف هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن استقالة اللجنة المؤقتة وتشكيل لجنة جديدة.

وأكد هشام إبراهيم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "ما يشغل بالنا في التوقيت الحالي هو مصلحة نادي الزمالك فقط ومباراته الحاسمة أمام تونجيث السنغالي، ولا يوجد أي حديث حول رحيل اللجنة".


وأشار إلى أن اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك لم تُقدم استقالتها حتى الآن، موضحاً أن الإدارة اجتمعت أمس الأحد بشكل طبيعي.

وتابع، "قمنا بصرف مكافآت استثنائية للاعبين عقب الفوز على مولودية الجزائر،وخلال 48 ساعة علي الأكثر ستدخل مبالغ مالية خزينة النادي وسنصرف منها مستحقات اللاعبين".

أخبار تهمك

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 22 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ حوالي 8 ساعات

لوكاكو يحدد شروطه للانتقال إلى برشلونة

منذ ساعتين

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة سعيدة لكهربا في الأهلي برغبة موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة قبل مواجهة بلد الوليد

منذ ساعة

رايولا يحدد 5 شروط لانتقال هالاند إلى برشلونة وليس ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ 34 دقيقة

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 17 ساعة

الخميس.. زاهى حواس يعلن عن كشف أثرى مهم بالأقصر

منذ ساعتين و 27 دقيقة

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتحرك لخطف صفقة مدوية من أنياب الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

شاهد أهدف مباراة بيراميدز والرجاء البيضاوي المغربي 2-0

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

لوكاكو يحدد شروطه للانتقال إلى برشلونة

10:59 م

كومان يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة قبل مواجهة بلد الوليد

12:00 ص

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

09:11 م

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

08:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون