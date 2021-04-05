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وزير التموين: استهلاك المصريين "رهيب" (فيديو)

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:56 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر اقتربت على تحقيق اكتفاء ذاتي في الدواجن بنسبة 97%، بينما حققنا اكتفاء ذاتي من الأسماك بنسبة 95% عدا أصناف الماكريل، والسالمون.

وأشار "المصيلحي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن استهلاك المصريين "رهيب"، منوها بأنه يتم صرف 120 ألف طن سكر، و65 ألف طن زيت أول كل شهر بالتموين.

ولفت إلى أن منظومة التموين تضم 64 مليون شخص، معلقا: "مصر دولة كبيرة، واستهلاكها عالي".

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وزير التموين بوابة الفجر الفجر استهلاك المصريين

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