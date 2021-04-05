وزير التموين: استهلاك المصريين "رهيب" (فيديو)

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر اقتربت على تحقيق اكتفاء ذاتي في الدواجن بنسبة 97%، بينما حققنا اكتفاء ذاتي من الأسماك بنسبة 95% عدا أصناف الماكريل، والسالمون.



