عازفة دف موكب المومياوات: "كان نفسي أبويا يبقى موجود ويشوفني"

علقت تقى عبد الرحيم، عازفة الدف بحفل موكب المومياوات الملكية، على احتفاء الجماهير بها في حفل الموكب المومياوات الملكية، بمهارتها المميزة التي والذين أشادوا بعزفها بالحفل الذي شاهده الملايين حول العالم، بالإضافة لتشابه ملامحها مع الفراعنة.





وقالت "عبد الرحيم"، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على الفضائية " الأولى "، بالتلفزيون المصري، مساء السبت: "أنا أعمل مع الأوركسترا نادر عباسي منذ عشر سنوات، والصراحة ردود الفعل خلتني أستغرب ما صدقتش في يوم من الأيام أن حد يعترف أن ملامحي مصرية كده، وده شيء جعلني سعيدة جدًا، وبحث المصريين عن صورة جدارية فرعونية نادرة، لمقارنة ملامحي بها جعلني أشعر بالسعادة".





وحول والدها الفنان الراحل علي عبدالرحيم، الشهير بـ«سامبو شمس الزناتي"، قالت: "أبويا كان مؤمن بيا، وعارف إن الناس هتعرفني وكان شايف طول الوقت إني هتعرف وكنت أقوله إزاي؟ وخاصة أن الموسيقى الكلاسيكية سوقها مش كبير ومش سهل محبيها يعرفوها، وأنا كان نفسي أبويا يبقى موجود ويشوف نجاحي".



