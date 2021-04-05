أمير طعيمة يكشف ماذا قال له منير عن أغنية "أنا مصر" (فيديو)

عبر الشاعر أمير طعيمة، عن سعادته بالحالة التي خلقتها أغنية "أنا مصر" التي قام بغنائها المطرب محمد منير خلال حفل نقل موكب المومياوات الملكية للمتحف القومي للحضارة.





وقال "طعيمة" في لقائه عبر تطبيق زوم مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "بدأنا العمل على الأغنية مع الشركة المنظمة من آخر 2019 وحصلت الكورونا، وهذه الأغنية مكنتش موجودة وحكاية شعب كانت موجودة".





وأضاف: "حبيت أن مصر هي اللي تتكلم عن نفسها، وتقول اللي هي عايزاه عن تاريخها وفيها معاني رمزية كثيرة وفيها تفاصيل أنا قاصدها توصل للناس إن هي دي مصر، وأنا كنت حابب هذه الأغنية، والجميع يعلم علاقتي بالفنان محمد منير ويعتبر أبويا الروحي، ونعمل مع بعض منذ أكثر من 18 عام ولينا نجاحات كثيرة".



