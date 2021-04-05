Advertisements

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:07 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements
أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يجوز تعديل جهة صرف المعاش، حيث يجوز لصاحب المعاش أو المستفيدين عنه تعديل جهة الصرف على أي جهة من الجهات المسئولة عن صرف المعاشات.

وتستعرض "الفجر"، الجهات الملتزمة لصرف المعاش وهي كالآتي:

- مكاتب هيئة البريد (كارت ميزه أو حساب فضي معاشات).
- بنوك القرى.
- بنك ناصر الاجتماعي.
- البنوك التجارية (كارت ميزة أو حساب توفير).
- الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلي التابعة لها.​

* أما عن شروط الاستحقاق:

- لابد أن يقوم صاحب المعاش أو المستحق عنه بتقديم طلب لتعديل جهة الصرف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المعاش الفجر

أخبار تهمك

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يتحرك لخطف صفقة مدوية من أنياب الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ حوالي 14 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

منذ حوالي 9 ساعات

نجم إنتر ميلان يرحب بالانتقال الى برشلونة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وبلد الوليد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الداخلية" تلقي القبض على "حسن شاكوش" بمدينة نصر

منذ حوالي 5 ساعات

لوكاكو يحدد شروطه للانتقال إلى برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

الخميس.. زاهى حواس يعلن عن كشف أثرى مهم بالأقصر

منذ حوالي 8 ساعات

كومان يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة قبل مواجهة بلد الوليد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ يوم

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

منذ ثلث ساعة

شاهد أهدف مباراة بيراميدز والرجاء البيضاوي المغربي 2-0

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

06:07 ص

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

09:11 م

عاجل.. "الداخلية" تلقي القبض على "حسن شاكوش" بمدينة نصر

01:25 ص

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

08:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون