ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يجوز تعديل جهة صرف المعاش، حيث يجوز لصاحب المعاش أو المستفيدين عنه تعديل جهة الصرف على أي جهة من الجهات المسئولة عن صرف المعاشات.





وتستعرض "الفجر"، الجهات الملتزمة لصرف المعاش وهي كالآتي :





- مكاتب هيئة البريد (كارت ميزه أو حساب فضي معاشات).

- بنوك القرى.

- بنك ناصر الاجتماعي.

- البنوك التجارية (كارت ميزة أو حساب توفير).

- الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلي التابعة لها.​





* أما عن شروط الاستحقاق:



