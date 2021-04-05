"تهم احتيال" تلاحق مغنيا شهيرا





اعتاد مغني الراب التونسي الفرنسي سواغ مان أن يلهب مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعه المصورة التي تظهره يشعل أوراقاً نقدية من فئة 500 يورو، لكنه حالياً موضع ملاحقة قضائية للاشتباه باحتياله على عشرات المعجبين في عمليات لا تقل قيمتها عن 1.5 مليون يورو.





كما حكم عليه القضاء التونسي بعقوبة السجن لخمس سنوات وبدفع غرامة بقيمة مئة ألف دينار (30 ألف يورو) بتهمة تبييض الأموال والاحتيال.





وصودرت أملاك له تقرب قيمتها من خمسة ملايين يورو، فيما تتواصل التحقيقات في فرنسا وتونس في حق مغني الراب الذي حقق شهرة واسعة بوشم شعار الماركة التجارية "لوي فويتون" على رأسه.





يشار إلى أن مان عُرف على وسائل التواصل الاجتماعي بملابسه الباذخة البراقة قبل أن يظهر في برامج تلفزيونية في فرنسا وتونس.



