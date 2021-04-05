"كان عازم فنانين".. أمن القاهرة يغلق كافيه لمطرب شهير بعد افتتاحه

أغلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، كافية يمتلكه مطرب شعبي بعد ساعات قليلة من افتتاحه بشارع عباس العقاد بمدينة نصر.





وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة معلومات مفادها افتتاح كافية بأحد الشوارع المتفرعة من شارع عباس العقاد بمدينة نصر ويمتلكها مطرب شعبي شهير وأقامت حفل افتتاح كبير ومخالفة الإجراءات الاحترازية، وحضور عدد كبير من الفنانين.



