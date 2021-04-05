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هاني الناظر: زيادة كبيرة في إصابات كورونا خلال رمضان في هذه الحالة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:23 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، من التجمعات العائلية خلال شهر رمضان المقبل حتى لا تزيد أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا.

وقال "الناظر"، في حواره مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "هنشوف أرقام كبيرة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على نصف رمضان إذا استمرت التجمعات وإذا استمر هذا التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية".

وأضاف: "هذه الفترة هي فترة نشاط الفيروسات لأن درجة الحرارة الحالية ملائمة لنشاط الفيروسات، وهناك نسبة قليلة من السيدات أو الرجال يعانون من ظاهرة تساقط الشعر بعد التعافي من كورونا ولكنها ليست حالة خطيرة"، مؤكدًا أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولابد من تلقي التطعيم.

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هاني الناظر بوابة الفجر الفجر اصابات كورونا

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