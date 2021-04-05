هاني الناظر: زيادة كبيرة في إصابات كورونا خلال رمضان في هذه الحالة

حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، من التجمعات العائلية خلال شهر رمضان المقبل حتى لا تزيد أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا.

وقال "الناظر"، في حواره مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "هنشوف أرقام كبيرة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على نصف رمضان إذا استمرت التجمعات وإذا استمر هذا التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية".



