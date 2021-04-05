بالحجاب.. صوفينار تفاجئ جمهورها في أحدث ظهور لها





شاركت الراقصة صوفينار جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت صوفينار وهي داخل أحدى الكنائس بإطلالة شتوية، وترتدي حجاباً أبيض، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.في سياق آخر كان أحدث أعمال صوفينار على المستوى الدرامي مسلسل "أبو البنات"، مع الفنان مصطفى شعبان، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.