شاهد.. بشرى سارة من وزير التموين بشأن الدواجن واللحوم في رمضان

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنهم سيطرحون 100 طن دواجن يوميا خلال شهر رمضان، و50 طن لحوم برازيلية مجمدة يوميا، وذلك في المجمعات التابعة للوزارة.





وأشار "المصيلحي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن السلع متوفرة، ومتنوعة، مناشدا المواطنين عدم التكالب على الشراء بدون داع أو التخزين، منوها بأن أسعار ياميش رمضان 2021 أقل من نظيرتها لعام 2020.



