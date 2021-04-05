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شاهد.. بشرى سارة من وزير التموين بشأن الدواجن واللحوم في رمضان

الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:07 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنهم سيطرحون 100 طن دواجن يوميا خلال شهر رمضان، و50 طن لحوم برازيلية مجمدة يوميا، وذلك في المجمعات التابعة للوزارة.

وأشار "المصيلحي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن السلع متوفرة، ومتنوعة، مناشدا المواطنين عدم التكالب على الشراء بدون داع أو التخزين، منوها بأن أسعار ياميش رمضان 2021 أقل من نظيرتها لعام 2020.

ولفت، إلى أن أسعار البلح تتراوح ما بين من 15 إلى 30 جنيها، ويوجد أنواع من البلح تبدأ بـ 10 جنيهات، معلقا: "أسعار السلع السنادي أقل من السنة اللي فاتت". 

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بوابة الفجر اللحوم الفجر الدواجن التموين

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