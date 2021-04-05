"الصحة": الانتهاء إنشائيا من 6 مراكز لتجميع البلازما (فيديو)

قال إيهاب سراج الدين، مدير خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، إن البلازما هو السائل الذي يسير في الدم، مشيرًا إلى أن 92% منه مياه والباقي عبارة عن مجموعة بروتينات وعوامل تساعد على منع تجلط الدم.





وأضاف "سراج الدين"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية " إكسترا نيوز"، أن شرب السوائل الكثيرة والمياه يعوض التبرع بالبلازما وهو ما يجعل عدد مرات التبرع بها أكبر بكثير من عدد مرات التبرع بالدم.





وأشار، إلى أنه تم الانتهاء إنشائيا من 6 مراكز لتجميع البلازما في كل من العجوزة، العباسية، دار السلام، طنطا، الإسكندرية والمنيا، موضحًا أنه تم البدء في إنشاء مركزين في شبين الكوم والإسماعيلية وفي اتجاه البدء في إنشاء مركزين في دمياط وسوهاج.



