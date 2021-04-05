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"الصحة": الانتهاء إنشائيا من 6 مراكز لتجميع البلازما (فيديو)

الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:26 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال إيهاب سراج الدين، مدير خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، إن البلازما هو السائل الذي يسير في الدم، مشيرًا إلى أن 92% منه مياه والباقي عبارة عن مجموعة بروتينات وعوامل تساعد على منع تجلط الدم.

وأضاف "سراج الدين"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن شرب السوائل الكثيرة والمياه يعوض التبرع بالبلازما وهو ما يجعل عدد مرات التبرع بها أكبر بكثير من عدد مرات التبرع بالدم.

وأشار، إلى أنه تم الانتهاء إنشائيا من 6 مراكز لتجميع البلازما في كل من العجوزة، العباسية، دار السلام، طنطا، الإسكندرية والمنيا، موضحًا أنه تم البدء في إنشاء مركزين في شبين الكوم والإسماعيلية وفي اتجاه البدء في إنشاء مركزين في دمياط وسوهاج.

وأكد مدير خدمات نقل الدم، أن وزارة الصحة بصدد إنشاء أكبر عدد من مراكز تجميع البلازما لتجميع أكبر عدد لاستخدامه كمادة خام، لافتًا إلى أنه تم التعاقد على الأجهزة الخاصة بجميع المراكز ولها خطة للتوريد على دفعات خلال الأيام المقبلة.

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خدمات نقل الدم بوابة الفجر الفجر الصحة

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