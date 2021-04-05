نجم الأهلي السابق: كارتيرون يجيد التعامل مع المباريات الهامة





وأضاف أبو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : "فريق مولودية الجزائر تفاجأ بالحالة الفنية المتميزة الذي ظهر عليها لاعبي الزمالك ، كما أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض أدار المباراة بشكل جيد جداً ، و تغييراته في الشوط الثاني أضافت الكثير في أسلوب لعب الفريق".







وأضاف: " كارتيرون نجح فى الاستفادة من فترة التوقف باللعب على العامل البدني وهو مدير فني يجيد التعامل مع المباريات الهامة".

أكد محمود أبو الدهب نجم الأهلى السابق أن الزمالك قدم مباراة جيدة أمام مولودية الجزائر اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .