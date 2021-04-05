Advertisements
نجم الأهلي السابق: كارتيرون يجيد التعامل مع المباريات الهامة
الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:57 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
أكد محمود أبو الدهب نجم الأهلى السابق أن الزمالك قدم مباراة جيدة أمام مولودية الجزائر اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .
وأضاف أبو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : "فريق مولودية الجزائر تفاجأ بالحالة الفنية المتميزة الذي ظهر عليها لاعبي الزمالك ، كما أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض أدار المباراة بشكل جيد جداً ، و تغييراته في الشوط الثاني أضافت الكثير في أسلوب لعب الفريق".
وأضاف: " كارتيرون نجح فى الاستفادة من فترة التوقف باللعب على العامل البدني وهو مدير فني يجيد التعامل مع المباريات الهامة".
Advertisements