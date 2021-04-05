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نجم الأهلي السابق: كارتيرون يجيد التعامل مع المباريات الهامة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:57 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد محمود أبو الدهب نجم الأهلى السابق أن الزمالك قدم مباراة جيدة أمام مولودية الجزائر اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .

وأضاف أبو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : "فريق مولودية الجزائر تفاجأ بالحالة الفنية المتميزة الذي ظهر عليها لاعبي الزمالك ، كما أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض أدار المباراة بشكل جيد جداً ، و تغييراته في الشوط الثاني أضافت الكثير في أسلوب لعب الفريق".

وأضاف: " كارتيرون نجح فى الاستفادة من فترة التوقف باللعب على العامل البدني وهو مدير فني يجيد التعامل مع المباريات الهامة".

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