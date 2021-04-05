بالأسماء.. إعلان نتائج انتخابات نقابة المحلة الكبرى الفرعية

أصدرت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية لنقابة المحامين، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، بيانًا بشأن نتائج انتخابات نقابة المحلة الكبرى الفرعية التي أجريت مساء أمس الأحد،





وأكدت، على توفيق الله لإجراء انتخابات وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، لافتة إلي ضمير القاضي ونزاهته في الحكم في إطار قانوني ومهني.





وأعلنت اللجنة، أنه بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 5033 عضوًا، وبلغ عدد الحضور 2837 ناخبًا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.





كما أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية عن فوز ماجد عبد اللطيف سعد شوشه نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1347 صوتًا، وفوز عبد العزيز رافت عبد العزيز سيف الدين عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1269 صوتًا.





وفاز بمقعد العضوية كل من:

1- عبدالحليم أحمد عبدالحليم عبدربه وقد حصل على 1218 صوتًا.

2- محمد وليد شوكت محمود عبدالله وقد حصل على 1110 صوتًا.

3- رأفت محمد رمضان أبو ضياء وقد حصل على 1093 صوتًا.

4- صبري محمود أحمد العناني وقد حصل على 1070 صوتًا.

5- محمد رشاد حسن نعمة وقد حصل على 959 صوتًا.

6- وائل سمير عبدالستار خطاب وقد حصل على 935 صوتًا.

7- أحمد نصر سلامة أحمد أحمد العصفوري وقد حصل على 899 صوتًا.



