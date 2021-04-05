نجم برشلونة السابق: لم أكن أتمني الانتقال إلى البلوجرانا

أقر المدافع الفرنسي السابق جيريمي ماتيو، اليوم الأحد، بأنه لم يرغب مطلقا في الرحيل عن فالنسيا والانتقال إلى برشلونة، لكنه أشار إلى أنه فعل ذلك لأنه لم يتلق من "الخفافيش" عرضا يرضيه في المقابل.



وفي مقابلة مع صحيفة (ليكيب) الفرنسية، قال ماتيو "لم أرغب في الذهاب إلى البرسا. حين اتصل بي النادي (في 2014) كنت قائد فالنسيا. كنت أحب حياتي هناك وسألت نفسي: هل ستكون وظيفتي الإبقاء على دكة البدلاء في برشلونة دافئة؟".



وحين تلقى عرض برشلونة، طرح على فالنسيا عقدا جديدا براتب قيمته في نصف الطريق بين ما كان يتقاضاه بالفعل في ذلك الوقت وما يعرضه عليه النادي الكتالوني.



وأوضح "عرضت هذا العقد المفبرك على المدير الرياضي لفالنسيا وقلت له: إذا أعطيتني هذا سأبقى"، مشيرا إلى أن فرانسيسكو روفيتي أجابه بأنه "لن يكون مشكلة في ذلك" لكن رئيس النادي أماديو سالفو رفض.

