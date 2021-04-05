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"الصحة" تكشف آخر تطورات الوضع الوبائي في مصر

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:26 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشفت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، آخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا، قائلة: " مصر على مشارف الدخول إلى الموجة الثالثة، بنحاول نمدد الفترة الثانية، ولكن زيادة أعداد الإصابات تؤكد أننا داخلين على الموجة الثالثة".

وتابعت "عاصم"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن الشواهد الموجودة في الشوارع قبل قدوم شهر رضمان، تؤكد اننا هناك زيادة في إصابات كورونا الفترة المقبلة، مضيفة أنه لا توجد أي أعراض جديدة لإصابات كورونا حتى الآن.


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قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، خلال تصريحات اعلامية سابقة، إن الوزارة سوف تتسلم 4.5 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال الشهر المقبل.

وأضاف " عبد الفتاح"، أن المراكز الجديدة لتلقي اللقاح تتمركز في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، لافتًا إلى أن الوزيرة وجهت بتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار إلى أن 148 ألف و987 مواطنًا من الفئات المستحقة تلقوا لقاح كورونا حتى اليوم، مؤكدا أن كل من هو مستهدف للتطعيم سيتم تطعيمه، وكلما زادت الفئة العمرية كلما كان لها أولوية في الحصول على التطعيم.

وأكد أن هناك إقبال من المواطنين وحرصهم على التطعيم، وهذا شيء يدعو التفاؤل، مشيرا إلى أن مصر هدفها الحفاظ على صحة المواطنين والصحة المجتمعية، حيث أن تطعيم العاملين بقطاع السياحة سيكون خلال الأيام المقبلة مجانا.

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الكلمات المفتاحية

موجة ثالثة تطعيم كبار السن اصحاب الامراض المزمنة أعراض جديدة

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