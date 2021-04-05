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بالفيديو.. حلقة حديدة لبرنامج خمسة تاكتيكس

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:15 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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وتأتي حلقة اليوم بعنوان "تحليل مباراة الزمالك والمولودية مكافأة شيكابالا وساسي ملوش بديل وأوباما وش الخير".

وتدور أحداث الحلقة حول تحليل شامل لمباراة الزمالك الأخيرة مع فريق مولودية الجزائر وفوز الزمالك بثنائية ساهمت في المحافظة على حظوظه في الصعود لدور ال١٦ من دوري أبطال إفريقيا.

كما وجه ناصف الحديث حول جعل المباراة الأخيرة بين الترجي والمولودية مباراة عادلة ويذهب الفوز لمن يستحق دون تهاون من أي الطرفين.

ويتحدث ناصف عن أداء لاعبي الزمالك في المباراة الأخيرة بشكل تحليلي مفصل وكيف استطاع باتشيكو رفقة الزمالك الفوز بالمباراة أمام مولودية الجزائر.

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