بالفيديو.. حلقة حديدة لبرنامج خمسة تاكتيكس





وتدور أحداث الحلقة حول تحليل شامل لمباراة الزمالك الأخيرة مع فريق مولودية الجزائر وفوز الزمالك بثنائية ساهمت في المحافظة على حظوظه في الصعود لدور ال١٦ من دوري أبطال إفريقيا.





كما وجه ناصف الحديث حول جعل المباراة الأخيرة بين الترجي والمولودية مباراة عادلة ويذهب الفوز لمن يستحق دون تهاون من أي الطرفين.





ويتحدث ناصف عن أداء لاعبي الزمالك في المباراة الأخيرة بشكل تحليلي مفصل وكيف استطاع باتشيكو رفقة الزمالك الفوز بالمباراة أمام مولودية الجزائر.

وتأتي حلقة اليوم بعنوان "تحليل مباراة الزمالك والمولودية مكافأة شيكابالا وساسي ملوش بديل وأوباما وش الخير".