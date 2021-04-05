لميس الحديدي تعلق على وقف مسلسل الملك.. فماذا قالت؟





علقت الإعلامية لميس الحديدي، على قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوقف مسلسل "الملك" وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين فى التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملًا، قائلة إنه قرار مهم ومحترم ومسؤول.









ووجهت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON"، الشكر للدولة والمسؤولين لاتخاذهم هذا القرار لوضع ملاحظات المتخصصين في الاعتبار.









وقالت إلى إن هذا القرار يدل على احترام آراء المتخصصين فلا يمكن أن يكون لدولة بحجم مصر استطاعت بالأمس تقديم سيمفونية نجاح شهد لها العالم في احتفالية موكب المومياوات بكل تفاصيله الدقيقة".









وأضافت: "لا يمكن أن يعرض مسلسل في أعقاب ذلك يحكي جزءا من تاريخ مصر لقاهر الهكسوس أحمس ويحوي في ذات الوقت أخطاء درامية".









واحتتمت أن هدف القرار أن يكون المسلسل دقيقًا ويليق بالدولة لأنه يحكي قصة أحد عظام مصر وهو أحمس الأول.



