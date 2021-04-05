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أسامة عبد الهادي ومعتز أمين ينتهيان من تصوير ديو "One way"

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:20 ص
بوابة الفجر
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انتهى الموزع أسامة عبد الهادي، والمطرب والملحن معتز أمين من تصوير أغنية تجمعهما لأول على طريقة الديو بعنوان "One way".

وسبق أن تعاون أسامة عبد الهادي ومعتز أمين على مستوى التلحين والتوزيع في عدد من الأغنيات لعدد من المطربين أبرزهم ساموزين وأبوالليف ووعد البحري.

وقال عبد الهادي عن الديو الجديد: "حرصنا على تقديم شكل جديد للكلمات بمفردات جديدة تليق بالذوق العام لتقديمها إلى الجمهور".

من جانبه قال معتز أمين: علاقة الموزع مع الملحن في عمل فني من غنائهما لها رونق مختلف ونسعى إلى كل جديد.

ومن المقرر طرح فيديو كليب "One way" خلال الساعات المقبلة عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، وسيتم عرضه على عدد من القنوات الفضائية.

أغنية "One way" من كلمات وألحان معتز أمين، وتوزيع أسامة عبد الهادى، وميكس وماستر محمد عباس، وإنتاج شركة "Hashtag" فكرة وإخراج أسامة عبدالهادى ومعتز أمين.

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مزيكا ديو اغنية

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