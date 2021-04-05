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"قرار يضحك".. هكذا علق المخرج عمرو سلامة على إيقاف "الملك" لعمرو يوسف

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:59 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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علق المخرج عمرو سلامة، على إيقاف تصوير مسلسل "الملك" للفنان عمرو يوسف، وتشكيل لجنة من المتخصصين والآثار، لمراجعة السيناريو.


وعبر عن حزنه على إيقاف المسلسل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "أنا مش قادر أصدق قرار وقف مسلسل (الملك).. أكيد دي إشاعة يا حركة إعلامية لهدف ما.. مش لاقي منطق واحد يبرر القرار يبرر رمي عشرات الملايين في الزبالة مع مجهود مضني لفريق عمل كامل شغال بقاله سنة، يقرر يحجر على الناس حق مشاهدته وتقييمه ونقده وشتيمته لو عايزين.. لكن منعه؟".

وتابع: "أي عمل فني له رخصة إبداعية، لو عايز يعمل الفراعنة جلدهم أزرق وعندهم جناحات وبيطيروا وبيلبسوا لبس فضائيين من حقه، زي ما من حق الجمهور يشيد بده أو يذم فيه".

واختتم "يعني كنا من يومين كلنا مبهورين بالتقدم اللي الدولة وصلتله، ليه في أربعة وعشرين ساعة نعمل قرار يضحك علينا العالم ويرجعنا للعصور الوسطى؟".



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مسلسل عمرو سلامة الملك احمس

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