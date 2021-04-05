نجوم الفن والإعلام في حفل "هالو بال" (صور)





احتفل عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بافتتاح "هالو بال" للإنتاج الفني والسينمائي لأصحابها حمادة زويل والملحن محمد سامي وأحمد الشامي، وعبده محمد.









وحضر الافتتاح عدد من الوجوه الشابة ورجال الأعمال منهم الفنانة عبير محمود، الفنانة القديرة عنايات صالح، الفنان سيد جبر.







