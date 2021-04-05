حارس ليفربول: ريال مدريد ليس قويا مثلما كان في الأعوام الماضية

أكد أدريان حارس ليفربول، أن "ريال مدريد ليس قويا مثلما كان في الأعوام الماضية"، معترفا أنه يجب احترام الفريق الإسباني، خاصة وأنه يظهر الخطورة في أي وقت.





وأضاف الحارس الإسباني، قبل مواجهة الفريقين بدوري أبطال أوروبا "نعلم أنه موسم غريب منذ بدايته والأمور لا تسير على النحو الذي كنا نريده، انخفض سقف توقعاتنا عن الموسم الماضي الذي كان تاريخيا ولا ينسى بالنسبة للنادي، لم نحقق النتائج المرجوة هذا العام لسبب أو لآخر ونحن في موقف اضطررنا فيه لتغيير هدفنا الرئيسي والتركيز على أشياء أخرى".





وأكد أنه لا يريد البحث عن أعذار، لكن "الإصابات في مطلع الموسم لم تكن متكررة، وفقدنا فيرجيل فان دايك وكانت هناك لعنة في مركز قلب الدفاع وعانينا كثيرا".





وأكمل "نحن محترفون ولدينا مجموعة رائعة ويجب أن نبذل قصارى جهدنا. نفتقد هذه الحيوية والثقة التي كانت ترافقنا الموسم الماضي حين كان كل شيء يسير على ما يرام. كما أن هذا العام استثنائي بدون جمهور في أنفيلد".





ونفى الحارس أن يكون الفريق قد وصل لمرحلة الاكتفاء والتشبع، حيث أكد أنهم يريدون "تكرار ومواصلة الفوز. حين تكون في القمة ومحاطا بألقاب العام الماضي، كل ما يريده الفريق هو الحفاظ على النسق الجيد منذ البداية، لكن المواسم تختلف وما شهدناه العام الماضي استثنائي. كان عاما مختلفا أيضا بالنسبة لليفربول ويجب السعي نحو تكراره مرة أخرى".





وعن الشيء المميز في دوري الأبطال، كشف أدريان "التشامبيونز بطولة خاصة ومختلفة تغيرك من الداخل، وقد حدث هذا معنا في المباريات الأخيرة حين لم تكن الأمور جيدة في البريميرليج، لكننا تجاوزنا فريقا قويا هو لايبزيج، سنبذل قصارى جهدنا أمام ريال مدريد أيضا، نعم نحترمه لكننا نريد التأهل".





وأوضح "الريال ليس قويا كما كان في الأعوام الماضية، يحدث لنا شيء مشابه، إلا أن ريال مدريد خطير دائما، لديه لاعبون مميزون في الهجمات المرتدة. يمتاز الفريق الإسباني بسرعة الحركة أيضا، ويشبه أسلوب لعبنا. الريال سيظل الريال دوما، والتأهل سيكون صعبا".





وفيما يخص واقعة المهاجم محمد صلاح في 2018 عندما تسبب قائد الملكي سيرجيو راموس في إصابته ليغادر الملعب، أشار أدريان "لم نفكر كثيرا في الأمر، لأن القرعة هي التي قررت أن نتواجه مجددا، لم يكن لدينا وقت للحديث عن هذه الواقعة رغم أنها ليست أفضل ذكرى قد تحصل عليها لكن لا اعتقد أنها قد تكون مؤثرة لهذه الدرجة حتى على صلاح نفسه".



