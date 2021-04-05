عاجل.. "الداخلية" تلقي القبض على "حسن شاكوش" بمدينة نصر

ضبطت وزارة الداخلية، المطرب الشعبي حسن شاكوش.





وجاء ذلك على خلفي افتتاحه كافيه مخالف بمدينة نصر، وقد قامت الأجهزة بإغلاقه وتشميعه بسبب مخالفته لعدم الحصول على الموافقات والشروط اللازمة للافتتاح.



