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عاجل.. "الداخلية" تلقي القبض على "حسن شاكوش" بمدينة نصر
الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:25 ص
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ضبطت وزارة الداخلية، المطرب الشعبي حسن شاكوش.
وجاء ذلك على خلفي افتتاحه كافيه مخالف بمدينة نصر، وقد قامت الأجهزة بإغلاقه وتشميعه بسبب مخالفته لعدم الحصول على الموافقات والشروط اللازمة للافتتاح.
وأغلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، كافية يمتلكه حسن شاكوش بعد ساعات قليلة من افتتاحه بشارع عباس العقاد بمدينة نصر.
وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة معلومات مفادها افتتاح كافية بأحد الشوارع المتفرعة من شارع عباس العقاد بمدينة نصر ويمتلكها مطرب شعبي شهير وأقامت حفل افتتاح كبير ومخالفة الإجراءات الاحترازية، وحضور عدد كبير من الفنانين.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم إغلاق الكافية والتحفظ على" الشيش" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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