Advertisements

عاجل.. "الداخلية" تلقي القبض على "حسن شاكوش" بمدينة نصر

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:25 ص
بوابة الفجر
Advertisements
ضبطت وزارة الداخلية، المطرب الشعبي حسن شاكوش.

وجاء ذلك على خلفي افتتاحه كافيه مخالف بمدينة نصر، وقد قامت الأجهزة بإغلاقه وتشميعه بسبب مخالفته لعدم الحصول على الموافقات والشروط اللازمة للافتتاح.

وأغلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، كافية يمتلكه حسن شاكوش بعد ساعات قليلة من افتتاحه بشارع عباس العقاد بمدينة نصر.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة معلومات مفادها افتتاح كافية بأحد الشوارع المتفرعة من شارع عباس العقاد بمدينة نصر ويمتلكها مطرب شعبي شهير وأقامت حفل افتتاح كبير ومخالفة الإجراءات الاحترازية، وحضور عدد كبير من الفنانين.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم إغلاق الكافية والتحفظ على" الشيش" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حسن شاكوش بوابة الفجر الفجر الداخلية

أخبار تهمك

لوكاكو يحدد شروطه للانتقال إلى برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة" تعلن وفاة 40 حالة بكورونا.. و709 إصابات جديدة

منذ ساعة

الزمالك يتحرك لخطف صفقة مدوية من أنياب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ حوالي 9 ساعات

رايولا يحدد 5 شروط لانتقال هالاند إلى برشلونة وليس ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ يوم

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

منذ حوالي 5 ساعات

"كان عازم فنانين".. أمن القاهرة يغلق كافيه لمطرب شهير بعد افتتاحه

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. "الداخلية" تلقي القبض على "حسن شاكوش" بمدينة نصر

منذ 35 دقيقة

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ حوالي 7 ساعات

الخميس.. زاهى حواس يعلن عن كشف أثرى مهم بالأقصر

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد أهدف مباراة بيراميدز والرجاء البيضاوي المغربي 2-0

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة قبل مواجهة بلد الوليد

منذ ساعتين

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 14 ساعة

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

عاجل.. "الداخلية" تلقي القبض على "حسن شاكوش" بمدينة نصر

01:25 ص

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

09:11 م

لوكاكو يحدد شروطه للانتقال إلى برشلونة

10:59 م

كومان يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة قبل مواجهة بلد الوليد

12:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون