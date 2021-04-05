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ميدو يبعث برسالة طمأنة للاعبي الزمالك قبل مواجهة تونجيث

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:28 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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بعث الإعلامي أحمد حسام ميدو، برسالة طمأنة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وجماهيره، قبل مواجهة تونجيث السنغالي في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم السبت المقبل.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أُطمئن لاعبي وجماهير الزمالك، الترجي سيلعب مباراة المولودية من أجل المكسب، أعلم عقلية لاعبي الترجي جيدًا".

وتابع، "لابد أن يصب لاعبي الزمالك كل تركيزهم فقط على الفوز علي تونجيت، ولاينظرون إلى نتيجة مباراة الترجي ومولودية الجزائر".

وأشار ميدو إلى أن تأهل نادي الزمالك إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، سيكتب له حياة جديدة.

واستكمل، "التلميح بلعب الترجي على التعادل مع المولودية من أجل إقصاء الزمالك غير مقبول، لا يُمكن أن يخاطر الترجي بسمعته وتاريخه الكبير في مثل تلك الأمور".

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