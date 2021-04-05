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الكشف عن سبب تشميع الداخلية للكافيه المخالف الخاص بحسن شاكوش واستجوابه

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:33 ص
بوابة الفجر
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ضبطت وزارة الداخلية، مطرب المهرجانات حسن شاكوش، على خلفية افتتاحه كافيه مخالف بمدينة نصر، حيث قامت الأجهزة الأمنية بإغلاقه وتشميعه بسبب مخالفته لعدم الحصول على الموافقات والشروط اللازمة للافتتاح.

وأفادت الأنباء أن أجهزة الأمن بالقاهرة  تستجوب حاليًا حسن شاكوش، عقب إغلاق كافيه يمتلكه بمدينة نصر لمخالفته الإجراءات الاحترازية أثناء إقامة حفل افتتاح ضخم بدون ترخيص وتقديم الشيشة بشارع عباس العقاد بمدينة نصر.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت معلومات مفادها افتتاح كافية بأحد الشوارع المتفرعة من شارع عباس العقاد بمدينة نصر ويمتلكها مطرب شعبي شهير وأقامت حفل افتتاح كبير ومخالفة الإجراءات الاحترازية، وحضور عدد كبير من الفنانين.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم إغلاق الكافية والتحفظ على" الشيش" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



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