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بعد إبهار العالم.. محافظة القاهرة: الأحياء كلمة السر لنجاح موكب المومياوات

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:44 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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بذلت الأحياء الواقعة بنطاق خط سير موكب المومياوات الملكية، جهدًا كبيرًا من حيث رفع كفاءة الشوارع وتجريدها، وتطوير عمدان الإنارة، ليخرج الحدث العالمي بنقل المومياوات الملكية على أفضل حال كما شاهدناه أمس.

وفي هذا الإطار، وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الشكر لجميع رؤساء الأحياء الواقعة بنطاق خط سير المومياوات الملكية، وذلك لما بذلوه من جهد غير عادي وعمل جاد استمر ليلًا ونهارًا.

وأكدت "جيهان" أن هذا الجهد ساهم بشكل كبير في وصول الموكب المهيب إلى هذا المظهر الرائع الذي أبهر العالم أجمع.

كما وجهت الشكر للتنفيذين بالمنطقة الجنوبية والأحياء المعنية، وكل من ساهم في هذا المشروع القومي المبهر لما بذلوه من مجهودات كل في مجاله.

واستكملت أن هذا التكاتف وبذل كافة الجهود يعد تأكيدا على تجسيد معاني الوحدة وترسيخ معاني الفخر والانتماء والوفاء للوطن.

يذكر أنه تم نقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارات بمصر القديمة، في حفل أبهر العالم أجمع والمصريون خاصة، وحضره كبار قادة الدولة وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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بوابة الفجر المومياوات الملكيه القاهرة الفجر

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