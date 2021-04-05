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بمكياج جريء.. هاجر أحمد تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها

الإثنين 05/أبريل/2021 - 02:57 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة هاجر أحمد، صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت هاجر أحمد داخل منزلها باطلالة كاجوال وهي تضع مساحيق التجميل داخل غرفة المكياج، فيما حازت الصور على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن آخر أعمال هاجر أحمد مسلسل "ضربة معلم"، وهو من بطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوي، وعدد آخر من الفنانين

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