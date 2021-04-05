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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 5/4/2021 في جمهورية مصر العربية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:44 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، الموافق 5 أبريل 2021، في جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس ودرحات الحرارة

وتوقعت الأرصاد، طقس اليوم يشهد ارتفاعاً فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية.

طقس حار

كما أوضحت الهيئة، أن الطقس يكون مائلاً للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وعلى شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

نشاط للرياح

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.

طقس بارد

كما توقعت اليئة العامة للأرصاد أن تشهد حالة الطقس يوم الاثنين، طقساً بارداً على جمهورية مصر العربية، خلال الساعات المتأخرة من الليل.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة   31   16 

الإسكندرية   27   15 

مطروح   32   12 

سوهاج   32   18 

قنا   33   19  

أسوان   35   19 

شبين الكوم   16   31

طنطا   15   31

دمنهور   15   29

الإسكندرية   15   27

 بلطيم   15   26

 مطروح   12   32

 السلوم   11   33

 سيوة   10   34

بورسعيد   13   25

 دمياط   15   25

الزقازيق 16   31

الاسماعيلية   14   32

 السويس   13   31

أسيوط   17   34
 
سوهاج   18   32

الأقصر   18   34

 أسوان   19   35
 

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